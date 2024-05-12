Деррик Льюис нокаутировал Родриго Насименто на турнире UFC

12 мая на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе состоялся турнир UFC on ESPN 56. В главном поединке американец Деррик Льюис подрался с бразильцем Родриго Насименто. Бой продлился три раунда и завершился досрочной победой американского бойца нокаутом.

После сегодняшнего поединка в активе Деррика Льюиса 28 побед и 12 поражений в ММА. Один поединок с участием американца закончился без результата. В предыдущем бою Льюис уступил Жаилтону Алмейде единогласным решением судей. Бой состоялся в ноябре 2023 года.

31-летний Нисименто потерпел второе поражение в профессиональной карьере. В активе бразильца 12 побед. Один поединок с его участием также закончился без результата. В последнем бою бразилец одолел ДонТэл Майса единогласным решением судей.