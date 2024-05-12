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Деррик Льюис нокаутировал Родриго Насименто на турнире UFC

Деррик Льюис нокаутировал Родриго Насименто на турнире UFC
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12 мая на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе состоялся турнир UFC on ESPN 56. В главном поединке американец Деррик Льюис подрался с бразильцем Родриго Насименто. Бой продлился три раунда и завершился досрочной победой американского бойца нокаутом.

После сегодняшнего поединка в активе Деррика Льюиса 28 побед и 12 поражений в ММА. Один поединок с участием американца закончился без результата. В предыдущем бою Льюис уступил Жаилтону Алмейде единогласным решением судей. Бой состоялся в ноябре 2023 года.

31-летний Нисименто потерпел второе поражение в профессиональной карьере. В активе бразильца 12 побед. Один поединок с его участием также закончился без результата. В последнем бою бразилец одолел ДонТэл Майса единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC on ESPN 56, Сент-Луис, США
Деррик Льюис (W) - Родриго Насименто
12 мая 2024, воскресенье. 04:40 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Родриго Насименто
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