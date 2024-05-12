Стало известно, кто получил бонусы по $ 50 тысяч на UFC on ESPN 56

Сегодня, в ночь с 11 на 12 мая мск, на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе прошёл вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 56.

Бонус в размере $ 50 тысяч за лучший бой вечера достался поединку между Билли Гоффом и Треем Уотерсом, в котором Уотерс одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления вечера получили Диего Феррейра, который победил Матеуша Ребецки техническим нокаутом в третьем раунде, и Карлос Ульберг, нокаутировавший Алонзо Менифилда в первом раунде на 12-й секунде боя.

В главном поединке вечера UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе американец Деррик Льюис нокаутировал бразильца Родриго Насименто в третьем раунде.