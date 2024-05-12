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Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе

Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе
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12 мая в Перте (Австралия) проходил большой боксёрский вечер. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом. Таким образом, украинский боксёр завоевал чемпионский пояс.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Василий Ломаченко (W) - Джордж Камбосос
12 мая 2024, воскресенье. 07:20 МСК
Василий Ломаченко
Окончено
TKO
Джордж Камбосос

Ломаченко вернулся после поражения от Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Бой получился очень близким, а результат — спорным. Тем не менее реванша Василий не получил. Камбосос, в свою очередь, в последнем поединке завоевал пояс IBO, одержав победу над Макси Хьюзом.

После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко теперь 18 побед и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа и три поражения.

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