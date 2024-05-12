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Поляк Шпилька вышел на поединок в барокамере, после чего был нокаутирован за 14 секунд

Поляк Шпилька вышел на поединок в барокамере, после чего был нокаутирован за 14 секунд
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Польский боец Артур Шпилька устроил шоу во время своего выхода на поединок с соотечественником Аркадиушем Вжосеком в рамках турнира KSW 94. Поляк был выведен к рингу в барокамере, после чего был нокаутирован Вжосеком за 14 секунд с начала боя.

Польский боец Артур Шпилька вышел на поединок в барокамере

Шпилька является бывшим боксёром, одержал 24 победы (16 — нокаутом) и потерпел пять поражений. Летом 2022 года поляк начал свой путь в MMA и смог выиграть три боя подряд техническим нокаутом. Таким образом, поражение в поединке с Вжосеком стало его дебютным в ММА.

Вжосек является бывшим кикбоксёром и также с лета 2022 года перешёл в MMA. Поединок со Шпилькой стал пятым его боем в рамках смешанных единоборств. Аркадуиш пока ни разу не проигрывал в октагоне.

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