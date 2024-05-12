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Ломаченко уверенно лидировал у судей до нокаута Камбососа

Ломаченко уверенно лидировал у судей до нокаута Камбососа
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Опубликованы судейские записки состоявшегося сегодня, 12 мая, в австралийском Перте боксёрского поединка между 36-летним украинским бойцом Василием Ломаченко и 30-летним австралийцем Джорджем Камбососом.

Судейские записки

Судейские записки

Фото: Х (ТВИТТЕР) IFL TV

Василий Ломаченко нокаутировал бывшего чемпиона Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в лёгком весе. На момент остановки боя Ломаченко уверенно лидировал в судейских записках всех трёх судей — 99-91 (дважды) и 98-92. При этом арбитры единодушно отдали Василию второй, четвёртый, пятый, седьмой, восьмой, девятый и 10-й раунды.

После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

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