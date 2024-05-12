«UFC — это не цирк». Шара Буллет бросил вызов Мишелю Перейре

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился к UFC с просьбой устроить ему поединок с Мишелем Перейрой.

«Ты грёбаный акробат, я потерял своего оппонента из-за тебя. Все знают, что умеешь делать сальто, но UFC — это не цирк. Ты сделал нелегальный приём, тебя надо наказать за это. UFC, дайте мне разобраться с этим клоуном, привезите его 22 июня в Саудовскую Аравию, и я быстро преподам ему урок», — заявил Буллет в социальных сетях.

Напомним, что бразилец Перейра смог одолеть удушающим приёмом украинца Игоря Потерю на турнире UFC 301. Изначально Потеря должен был биться с Магомедовым 22 июня, но украинец был экстренно переброшен в бой с Мишелем.