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«UFC — это не цирк». Шара Буллет бросил вызов Мишелю Перейре

«UFC — это не цирк». Шара Буллет бросил вызов Мишелю Перейре
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Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился к UFC с просьбой устроить ему поединок с Мишелем Перейрой.

«Ты грёбаный акробат, я потерял своего оппонента из-за тебя. Все знают, что умеешь делать сальто, но UFC — это не цирк. Ты сделал нелегальный приём, тебя надо наказать за это. UFC, дайте мне разобраться с этим клоуном, привезите его 22 июня в Саудовскую Аравию, и я быстро преподам ему урок», — заявил Буллет в социальных сетях.

Напомним, что бразилец Перейра смог одолеть удушающим приёмом украинца Игоря Потерю на турнире UFC 301. Изначально Потеря должен был биться с Магомедовым 22 июня, но украинец был экстренно переброшен в бой с Мишелем.

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