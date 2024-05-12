Ломаченко: надеюсь, в бою Усика и Фьюри победит сильнейший

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между британцем Тайсоном Фьюри и соотечественником Александром Усиком.

«Я болею за моего друга, за моего брата Александра Усика. Конечно, я желаю ему выиграть этот бой. Это исторический момент для бокса, для людей, связанных с боксом. Я буду молиться за Александра и надеюсь, что победит сильнейший», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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