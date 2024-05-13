Порье отреагировал на победу Ломаченко в бою с Камбососом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим, состоявшемся вчера, 12 мая.

«Лома, вне всякого сомнения, самый техничный активный боксёр на данный момент», — написал Порье в социальных сетях.

После этого поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

Напомним, сам Дастин Порье сейчас готовится к предстоящему титульному поединку в лёгком весе UFC с россиянином Исламом Махачевым. Для Порье это будет третья возможность завоевать полноценный чемпионский пояс.