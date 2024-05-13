Арум: Усик и Фьюри имеют равные шансы на победу

Известный промоутер Боб Арум дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«В этом поединке боксёры имеют равные шансы на победу. Изначально я думал, что Фьюри слишком крупный для Усика и он его уничтожит. А теперь я считаю, что на самом деле это намного более конкурентный бой. Бой, который может закончиться как угодно. И букмекерские котировки доказывают это. В этом бою нет фаворита», — сказал Арум на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING + MMA.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).