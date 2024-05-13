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Райан Гарсия: извините, но Джордж Камбосос полный отстой

Райан Гарсия: извините, но Джордж Камбосос полный отстой
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высмеял австралийского боксёра лёгкого веса Джорджа Камбососа после его поражения в поединке с 36-летним украинцем Василия Ломаченко.

Напомним, их бой прошёл 12 мая в Перте (Австралия).

«Извините, но Джордж Камбосос полный отстой», — написал Гарсия.

Василий Ломаченко нокаутировал бывшего чемпиона Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в лёгком весе. На момент остановки боя Ломаченко уверенно лидировал в судейских записках всех трёх судей — 99-91 (дважды) и 98-92.

После этого поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

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