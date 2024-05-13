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Усик объяснил разницу между Джошуа и Нганну

Усик объяснил разницу между Джошуа и Нганну
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Знаменитый украинский боксёр Александр Усик высказался по поводу недавнего поединка между звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Фрэнсис Нганну и Отто Валлин являются хорошими боксёрами, но не боксёрами высшего уровня. Энтони — великий человек, великий боксёр, олимпийский чемпион. Его последний бой был отличным, потому что Энтони — олимпийский чемпион, а для Нганну это был второй бой в боксе. Послушайте, люди, проснитесь, олимпийский чемпион и человек, который провёл два боя, — это разные вещи», — приводит слова Усика журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

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