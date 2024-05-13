Игорь Потеря отстранён от боёв UFC из-за запрещённого удара

Украинский боксёр UFC Игорь Потеря рассказал о том, что он был отстранён промоушеном на три месяца из-за запрещённого приёма во время поединка с Мишелем Перейрой.

«Досадно, но UFC отстранила меня от боёв на три месяца из-за запрещённого удара. Возможно, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован», — написал Потеря в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Потеря проведёт поединок с россиянином Шарабутдином Магамедовым.

Игорь Потеря провёл шесть боёв в UFC, в двух из которых победил.

Магомедов пока провёл только один бой в UFC. При этом за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда единогласным решением оказался сильнее бразильца Бруну Силвы.