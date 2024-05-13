Вице-президент АСА назвал четырёх соперников по возможному бою Шлеменко в лиге

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал потенциальных соперников именитого российского бойца Александра Шлеменко в лиге.

«В любом случае Шлеменко — это бренд и большое имя. И на сегодняшний день было бы глупо отрицать, что он желанный боец для лиги АСА. Если он выступит у нас, будет хорошо. Он дрался во всех крупных российских лигах, кроме АСА. И было бы хорошо закрыть этот пробел.

Соперник? Если мы говорим о принципиальности и наличии какой-то истории, то это встреча с Артёмом Резниковым. У Артёма сложные отношения с Александром. Резников — друг Александра Сарнавского, который ушёл или которого выгнали — кому как удобно — из команды Шлеменко. В общем, тут было бы противостояние стилей, были бы эмоции. Будет на что посмотреть.

Если мы говорим о каком-то другом формате поединка, например, про поединок с чемпионом Магомедрасулом Гасановым, то будет лишь вывеска. А поединок не будет конкурентным. Гасанов в расцвете сил. Это мощнейший боец, который сносит всех на своём пути. А Шлеменко – на закате своей карьеры. И в какой-то степени будет даже жёстко по отношению к легенде, к Шлеменко, организовывать такой бой. Но если Александр готов драться, если АСА посчитает этот поединок правильным, то после Гран-при можно было бы организовать такой бой как медиасобытие.

Также есть вариант попробовать реванши с Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым. Это тоже как вариант. В любом случае Шлеменко — это боец, который притягивает к себе внимание. В первую очередь будет стоять вопрос ценника, насколько аппетиты Александра будут адекватными, а дальше уже посмотрим», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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