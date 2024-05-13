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Отец Фьюри извинился за драку с командой Усика

Отец Фьюри извинился за драку с командой Усика
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, извинился за потасовку с командой обладателя титулов WBA, IBF и WBO Александра Усика в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри накричал на представителей украинца, а затем ударил головой одного из них, после чего стороны пришлось разнимать.

«Искренние извинения всем. Эмоции и напряжение зашкаливают. Это парень был крайне неуважителен. Если вы подойдёте близко к бойцу, то кое-что словите. Для меня важно уважение к моему сыну, и он не проявил его. Рассечение (отец Фьюри получил сечку от удара. – Прим. «Чемпионата»)? Оно не беспокоит меня, мы живём ради того, чтобы бороться. Для меня это обычно», — сказал Фьюри в интервью ресурсу Seconds Out.

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая.

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