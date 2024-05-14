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29-летний британец скончался после дебюта в профессиональном боксе

29-летний британец скончался после дебюта в профессиональном боксе
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29-летний британский боксёр Шериф Лаваль скончался после получения удара в висок в дебютном поединке на профессиональном уровне, который состоялся на турнире в Лондоне 12 мая.

Спортсмен получил удар в височную область, после чего потерял сознание. Врачи на протяжении 10-15 минут пытались спасти Лаваля, но в итоге этого сделать не удалось. Соперником боксёра был представитель Португалии Малам Варела.

По словам источника BoxingScene, поединок проходил в равной борьбе до конца третьего раунда, когда Лаваль пропустил джеб за несколько секунд до гонга. В начале четвёртого раунда Лаваль выглядел хорошо, однако получил удар в правый висок, после чего прижался к канатам и через несколько секунд упал на бок.

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