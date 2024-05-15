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Фьюри: победа над Усиком сделает меня лучшим боксёром всех времён

Фьюри: победа над Усиком сделает меня лучшим боксёром всех времён
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался по поводу своего соперника украинца Александра Усика.

«Я думаю, что он лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Раньше я дрался с чемпионами мира в тяжёлом весе или с непобеждёнными боксерами, раньше я дрался с олимпийскими золотыми медалистами, но никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух весах. Так что я думаю, что это ставит его на первое место.

Думаю, эта победа сделает меня абсолютно лучшим, поставит меня в статус номер один за всё время», — приводит слова Фьюри DAZN.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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