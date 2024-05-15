Фьюри прокомментировал подсказку Кличко, которую тот дал Усику перед боем

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу слов Виталия Кличко о том, что украинцу Александру Усику следует задеть рассечение на лице у британца во время их поединка, чтобы иметь преимущество.

Напомним, именно из-за этого рассечения бой Фьюри и Усика был перенесён.

«Я слышал, как Кличко говорил, что способ победить меня — это нанести удар по рассечению, но это не поможет. Что ты собираешься делать? Вызовешь кровь на моём лице? Немного крови стечёт по моему лицу, но это меня не остановит. Я просто надеюсь, что рефери позволит мне продолжить бой, если я получу рассечение.

Чтобы остановить меня, нужна целая армия. Не говоря уже о простом рассечении», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

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Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму: