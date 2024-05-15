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Грузинка Лиана Джоджуа обратилась к Сергею Павловичу

Грузинка Лиана Джоджуа обратилась к Сергею Павловичу
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Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа поздравила россиянина Сергея Павловича, выступающего в тяжёлом дивизионе UFC, с днём рождения. 13 мая Павловичу исполнилось 32 года.

«С днём рождения, всех благ, расти большой и сильный», — написала Джоджуа в социальных сетях.

Сам Сергей написал следующий пост на своей странице в социальных сетях: «Ну здравствуй, мои 32 года. Всё самое интересное только начинается».

Напомним, в последнем бою Сергей встречался с британцем Томом Аспиналлом. Поединок проходил в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Павлович поделился фрагментом своей тренировки:

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