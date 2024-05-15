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Мусалов проведёт поединок в супертяжёлом весе с Шарафутдиновым

Мусалов проведёт поединок в супертяжёлом весе с Шарафутдиновым
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Соглавным событием турнира «Наше Дело» 83, который пройдёт 25 мая на площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи, станет поединок экс-чемпиона лиги в супертяжёлом весе Дамила Шарафутдинова против непобеждённого кулачного бойца Хайбулы Мусалова по прозвищу Хищник.

Поединок пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках в формате «три раунда по три минуты».

«Получится ли у Хайбулы повторить успех Роя Джонса-младшего и одержать победу в королевском весе?
22-летний Шарафутдинов свой последний поединок провёл против Омара Айдемирова и уступил чемпионский титул судейским решением. На счету молодого спортсмена пять побед, одна ничья и одно поражение в лиге», — говорится в пресс-релизе турнира.

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