Мусалов проведёт поединок в супертяжёлом весе с Шарафутдиновым

Соглавным событием турнира «Наше Дело» 83, который пройдёт 25 мая на площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи, станет поединок экс-чемпиона лиги в супертяжёлом весе Дамила Шарафутдинова против непобеждённого кулачного бойца Хайбулы Мусалова по прозвищу Хищник.

Поединок пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках в формате «три раунда по три минуты».

«Получится ли у Хайбулы повторить успех Роя Джонса-младшего и одержать победу в королевском весе?

22-летний Шарафутдинов свой последний поединок провёл против Омара Айдемирова и уступил чемпионский титул судейским решением. На счету молодого спортсмена пять побед, одна ничья и одно поражение в лиге», — говорится в пресс-релизе турнира.