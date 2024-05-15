Вера: победитель нашего боя с Яном должен получить титульный шанс

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера высказался по поводу возможного поединка с россиянином Петром Яном.

«Я хочу драться в ноябре на арене «Мэдисон Сквер Гарден» с Петром Яном. Без вопросов, это интересный бой для фанатов, для UFC – это бывший чемпион против бывшего претендента на титул, и победитель должен получить титульный шанс. Это большой бой, победа в котором станет громким заявлением», — приводит слова Веры MMA News.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли. Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонг Ядонга.

Пётр Ян проходит реабилитацию после боя с Ядонгом: