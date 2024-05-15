Даррен Тилл дебютирует на боксёрском ринге против экс-чемпиона мира 21 июля

Бывший претендент на титул UFC британский боец смешанного стиля Даррен Тилл дебютирует в профессиональном боксе.

21 июля в Арлингтоне (США) Тилл сразится с бывшим чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (53-6-1, 24 KO). Поединок, рассчитанный на шесть раундов, пройдёт в рамках полутяжёлого веса (до 79,4 кг).

Для 31-летнего Тилла выступление станет первым в карьере, 38-летний Чавес подерётся впервые с декабря 2021 года, когда он победил единогласным решением по итогам 10 раундов перуанца Давида Зегарру.

Напомним, возглавит боксёрский вечер 21 июля поединок Джейка Пола и Майка Тайсона.

Первая битва взглядов Тайсона и Пола: