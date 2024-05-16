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Эдуард Трояновский отреагировал на отмену боя Бетербиева и Бивола

Эдуард Трояновский отреагировал на отмену боя Бетербиева и Бивола
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский дал комментарий по поводу отменённого поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я расстроился, как и всё мировое боксёрское сообщество. Ждал этот бой. Я думаю, что и сами боксёры расстроились. Сможет ли Бетербиев вернуться, чтобы провести такой поединок? Если честно, не знаю, насколько серьёзная эта травма. Я не медицинский эксперт. Но если в течение года он залечит травму и приступит к занятиям, то это будет нормально», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Бетербиев получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл до сентября. Таким образом, его поединок с россиянином Дмитрием Биволом сорвался.

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