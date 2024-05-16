Менеджер Усика: Александр отберёт у Фьюри этот зелёный пояс и отвезёт домой

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, уверен в том, что его подопечный победит представителя Великобритании Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.

«Всё сделано. Я хочу сказать спасибо этой восхитительной стране – Саудовской Аравии. Этот момент настал. Усик отберёт у Фьюри этот зелёный пояс и отвезёт домой. Я хочу оставить короткое сообщение для Тайсона и его команды: «За облаками всё ещё светит солнце. Твоя судьба — общая судьба всех. В каждую жизнь должен пролиться дождь, Некоторые дни должны быть тёмными и унылыми». И у вас будет именно такой день», — сказал Красюк на пресс-конференции.