Ветеран ММА выразил желание подраться с Максом Холлоуэем за титул BMF

Боец UFC ветеран ММА Эдсон Барбоза выразил желание подраться с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Если кто и заслуживает боя за титул BMF, так это я. У кого были нокауты лучше, чем у меня? Братан, я люблю Макса, он один из моих самых любимых бойцов на свете. Мне нравится смотреть на его бои. Этот парень очень классный, настоящий семьянин. Но представьте себе мой бой против него за пояс BMF. Это будет очень, очень хорошо и для меня, и для него, и для компании. Как я уже сказал, у меня 30 боёв в UFC. Думаю, я это заслужил. Конечно, я на 100 процентов сосредоточен на следующем поединке, но думаю, что наш бой с Максом получился бы хорошим», — приводит слова Барбозы портал BJ Penn.