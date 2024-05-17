Александр Усик — Тайсон Фьюри: церемония взвешивания перед боем начнётся в 20:00 мск

Уже завтра, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт большой боксёрский турнир Ring of Fire. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут представитель Украины Александр Усик и Тайсон Фьюри из Великобритании. В преддверии турнира состоится официальная церемония взвешивания, участие в которой примут оба спортсмена. Она состоится 17 мая и начнётся в 20:00 мск.

«Чемпионат» будет освещать все самые интересные события с церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.

Усик является непобеждённым боксёром. В его активе 21 победа. В последнем бою он одолел британца Даниэля Дюбуа. В активе Фьюри 34 победы и одна ничья. В последнем поединке он победил франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну.

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: