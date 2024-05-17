Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым анонсирован официально

Именитые российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксёрский поединок 20 июля. Об этом информирует пресс-служба «Синергии».

Напомним, Минеев и Исмаилов проводили очный поединок уже дважды. В октябре 2021 года Магомед досрочно уступил Владимиру, при этом даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии смешанных единоборств.

В общей сложности на счету Минеева в ММА 16 побед, одно поражение и одна ничья. На счету Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.

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