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«Он как какой-то супермен». Василевский сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

«Он как какой-то супермен». Василевский сделал прогноз на бой Усик — Фьюри
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказал мнение, что британец Тайсон Фьюри является фаворитом в поединке с украинцем Александром Усиком. Спортсмены сразятся завтра, 18 мая, в Саудовской Аравии.

«Всё-таки Фьюри – фаворит. Думаю, он слишком большой и длиннорукий для Усика. Хотя у Александра и есть опыт побед над такими большими боксёрами. Думаю, Фьюри небольшой фаворит. Но порой смотришь бои Усика и думаешь: «Что нужно сделать, чтобы его победить?» Он когда боксирует, то реально как какой-то супермен. Но чисто логически Фьюри всегда был тяжеловесом, он большой, того же Кличко разобрал его же оружием. Думаю, Усику было очень сложно. Джошуа был более предсказуем, а Фьюри ещё и непредсказуемый. Поэтому 60 на 40 в пользу Фьюри. Усика, конечно, ни в коем случае нельзя списывать со счетов, потому что это машина бокса. Но я думаю, Фьюри фаворит, несмотря на все умения Усика», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта:

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