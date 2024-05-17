Назван формат, в котором состоится бой между Минеевым и Исмаиловым

Стал известен формат, в котором состоится боксёрский поединок между знаменитыми российскими бойцами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Как информирует пресс-служба «Синергии», формула поединка будет состоять из восьми раундов по три минуты. Бой пройдёт по правилам Федерации бокса России. Противостояние запланировано на 20 июля.

Напомним, Владимир и Магомед бились уже дважды. В октябре 2021 года Исмаилов досрочно проиграл Минееву. В тот раз он потерял сознание. В октябре 2018 года в бою между ними была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии смешанных единоборств.

Владимир Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА: