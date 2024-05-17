Джейк Пол повёл себя вызывающе в ходе стердауна с Майком Тайсоном

20 июля в Арлингтоне (США) состоится поединок между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и популярным видеоблогером Джейком Полом, известным по участию в боях. В преддверии противостояния оба приняли участие в битве взглядов, в ходе которой Пол устроил шоу и повёл себя вызывающе. Тайсон отреагировал спокойно.

Джейк Пол повёл себя вызывающе в ходе битвы взглядов с Тайсоном:

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке он одолел Райана Бурланда техническим нокаутом в первом раунде. Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 56 боях, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.