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Сергей Павлович продемонстрировал актуальную физическую форму

Сергей Павлович продемонстрировал актуальную физическую форму
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Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Социальные сети Сергея Павловича

«Подготовка к бою проходит хорошо, Тяжёлый труд и самоотдача», — подписал фото Сергей.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке, Сергей Павлович разделил октагон с известным английским бойцом Томом Аспиналлом. На кону стоял титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сергей уступил Тому нокаутом в первом раунде.

Сергей вернётся в октагон на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Оппонентом Павловича станет топовый российский тяжеловес Александр Волков. Главным поединком вечера станет бой между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.

Под баннером UFC Сергей победил в шести поединках и уступил в двух.

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