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Ислам Махачев забавно пошутил над прозвищем Дастина Порье

Ислам Махачев забавно пошутил над прозвищем Дастина Порье
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев забавно пошутил над прозвищем бывшего временного чемпиона UFC в весе до 70 кг американца Дастина Порье.

«У Порье очень тяжёлые руки. Но борьба и грэпплинг – нет (ухмыляется). Все знают и понимают уровень Дастина в грэпплинге. У него всегда возникают проблемы, когда кто-то его переводит в партер, контролирует его спину. Послушайте, его прозвище — Бриллиант. Второго июня я выйду в октагон, возьму Бриллиант и вставлю в свой чемпионский пояс», — приводит слова Махачева портал Yardbarker.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США.

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