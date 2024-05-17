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Аспиналл: Сириль Ган сейчас пытается стать французским Арнольдом Шварценеггером

Аспиналл: Сириль Ган сейчас пытается стать французским Арнольдом Шварценеггером
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл заявил, что известный французский боец ММА Сириль Ган отказался от боя с ним из-за съёмок в кино.

«Мне предстоит провести бой с Кёртисом Блэйдсом. Однако, помимо него, был только один свободный парень — это Сириль Ган. В UFC хотели дать мне поединок с Сирилем Ганом. Я согласился. Если UFC хочет что-то устроить, то погнали. Меня это не беспокоит. Я чувствую себя чемпионом мира и готов драться с кем угодно. Вам не нужно меня ни в чём убеждать. UFC — мой босс. Они хотят, чтобы я дрался с Сирилем Ганом. Но Сириль, с другой стороны, снимается в фильме. Сириль сейчас пытается стать французским Арнольдом Шварценеггером. И у него всё в порядке. Если он хочет сниматься в кино и быть актёром, то иди и наслаждайся жизнью, Сириль. Иди и делай своё дело. Заработай немного денег. Делай это так, как ты это делаешь», — приводит слова Аспиналла портал MMAJunkie.

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