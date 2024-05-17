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«Пришло время отыграться». Аспиналл — о поединке с Блэйдсом

«Пришло время отыграться». Аспиналл — о поединке с Блэйдсом
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался о следующем поединке с топовым бойцом UFC американцем Кёртисом Блэйдсом. Их бой станет соглавным на турнире UFC 304 в Манчестере.

«С Кёртисом у нас есть история. Мы уже дрались раньше. Правда, это было всего 15 секунд, не настоящий бой. Я получил травму, и Кёртис одержал победу. Теперь пришло время отыграться, так что я очень, очень, очень мотивирован на этот раз. Если я не буду драться с Джоном, что, очевидно, сейчас не произойдёт, то это идеальная ситуация. Я очень, очень счастлив. Я очень, очень мотивирован на этот бой и собираюсь вложить абсолютно все силы в тренировочном лагере», — приводит слова Аспиналла портал MMAJunkie.

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