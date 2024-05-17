Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 241

В ночь с 18 на 19 мая в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 241, в главном поединке которого в октагоне встретятся англичанин Лерон Мёрфи и бразилец Эдсон Барбоза. Сегодня, 17 мая, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Эдсон Барбоза (65,99 кг) vs Лерон Мёрфи (66,22 кг)

Полусредний вес: Калинн Уилльямс (77,11 кг) vs Карлстон Харрис (76,88 кг)

Полусредний вес: Темба Горимбо (77,33 кг) vs Рамиз Брахимай (77,33 кг)

Легчайший вес: Адриан Янез (61,68 кг) vs Винисиус Сальвадор (61,68 кг)

Женский минимальный вес: Луана Пинейро (52,61 кг) vs Анджела Хилл (52,38 кг)

Лёгкий вес: Виктор Мартинес (70,76 кг) vs Том Нолан (70,53 кг)

Полутяжёлый вес: Оумар Су (93,44 кг) vs Туко Токкос (93,21 кг)

Женский легчайший вес: Тамирес Видал (61 кг) vs Мелисса Гатто (61 кг)

Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) vs Варлей Алвес (84,36 кг)

Женский минимальный вес: Пьера Родригес (52,61 кг) vs Ариани Карнелосси (52,38 кг)

Легчайший вес: Хейли Алатенг (61,68 кг) vs Клейдсон Родригес (61,46 кг)

Женский минимальный вес: Ванесса Демопулос (52,61 кг) vs Эмили Дюкот (52,38 кг).