Экс-претендент на титул UFC: Хамзат победит кого угодно в первом раунде в любом весе

Экс-претендент на титул UFC Энтони Смит высказался в адрес популярного чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Я по-настоящему верю в Хамзата, правда верю. Этот парень невероятен. Хамзат может победить кого угодно в первом раунде в любой весовой категории, и ему плевать, кто это будет. Он может победить любого в мире в первом раунде. А бой с Гилбертом Бёрнсом показал нам, что у Хамзата возникают проблемы, если бой продолжается все три раунда. Но в первом раунде он монстр.

Уиттакер не устанет, и в этом главная проблема. Если Хамзат сможет нанести много урона в первом и втором раундах и скомпрометировать Уиттакера на ранней стадии, тогда он сможет победить. Но если он начнёт действовать слишком рано, то он уже не будет тем Хамзатом, к которому мы привыкли, и не будет так эффективен. Не знаю, мне неприятно это говорить, но я склоняюсь к Уиттакеру», — приводит слова Смита портал MMAJunkie.