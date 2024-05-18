Камару Усман назвал фактор, благодаря которому Эдвардс сможет победить Мухаммада в реванше

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» нигериец Камару Усман сказал, кто победит в титульном реванше между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом, который состоится на турнире UFC 304 в Манчестере.

«Мне нравится Белал, но мне кажется, что победителем будет Леон. Спорт очень сильно изменился, и парни научились использовать сетку, чтобы подниматься из партера. Это уже даже не борьба, поскольку если ты переводишь парня, то он использует сетку, чтобы вернуться в стойку.

А Белал Мухаммад, как мне кажется, недостаточно опытный борец, чтобы пытаться переводить Леона в центре октагона и удерживать там. Однако это очень интригующий бой. Поскольку Леон чемпион, у него есть уверенность в собственных силах, поэтому, как мне кажется, он победит. Если он будет тренироваться должным образом, то ему удастся выйти из октагона с титулом», — приводит слова Усмана портал BJ Penn.