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Камару Усман назвал фактор, благодаря которому Эдвардс сможет победить Мухаммада в реванше

Камару Усман назвал фактор, благодаря которому Эдвардс сможет победить Мухаммада в реванше
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» нигериец Камару Усман сказал, кто победит в титульном реванше между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом, который состоится на турнире UFC 304 в Манчестере.

«Мне нравится Белал, но мне кажется, что победителем будет Леон. Спорт очень сильно изменился, и парни научились использовать сетку, чтобы подниматься из партера. Это уже даже не борьба, поскольку если ты переводишь парня, то он использует сетку, чтобы вернуться в стойку.

А Белал Мухаммад, как мне кажется, недостаточно опытный борец, чтобы пытаться переводить Леона в центре октагона и удерживать там. Однако это очень интригующий бой. Поскольку Леон чемпион, у него есть уверенность в собственных силах, поэтому, как мне кажется, он победит. Если он будет тренироваться должным образом, то ему удастся выйти из октагона с титулом», — приводит слова Усмана портал BJ Penn.

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