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Конор Макгрегор поделился кадрами из своего тренировочного лагеря

Конор Макгрегор поделился кадрами из своего тренировочного лагеря
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Популярный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор поделился в своих социальных сетях фотографиями из своего тренировочного лагеря, где он готовится к поединку с топовым американским бойцом Майклом Чендлером.

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Напомним, в последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC 264, который состоялся 21 июля 2021 года. Тогда его оппонентом был бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье. Это был третий бой между ними. Поединок завершился победой Бриллианта техническим нокаутом в первом раунде. Конор травмировал лодыжку и не мог продолжать бой.

Ранее чемпион UFC Ислам Махачев заявил о готовности провести бой с Конором Макгрегором.

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