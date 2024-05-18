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Максим Бабанин оставил категоричный прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри

Максим Бабанин оставил категоричный прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри
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Известный российский боксёр Максим Бабанин дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Думаю, будет все 12 раундов. Победа Фьюри по очкам. Может быть нокдаун за удар ниже пояса (смеётся). На протяжении нескольких лет у Усика много таких ситуаций. Это одна из хитростей, которые бывают у боксёров. Наверное, это отработано до автомата», — сказал Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.

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