Рэпер Дрейк поставил больше $ 500 тыс. на бой Фьюри — Усик

Канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, поделился своей денежной ставкой на боксёрский бой между чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу по версии WBO, WBA и IBF украинцем Александром Усиком.

Дрейк поставил $ 565 тыс. на победу Тайсона Фьюри. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. В случае успеха он получит $ 1 млн.

Фото: Социальные сети Дрейка

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри также является непобеждённым боксёром. Он в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.