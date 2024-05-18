«Мы готовы к рок-н-роллу». Тайсон Фьюри — о бое с Александром Усиком

Чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри эмционально высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира по боксу по версии WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

«Мы готовы к рок-н-роллу. Вы увидите фейерверк. Я собираюсь добраться до его сердца, его поясов», — приводит слова Фьюри Eurosport.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.