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Владимир Кличко ответил, кто победит в бою Усика и Фьюри

Владимир Кличко ответил, кто победит в бою Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона между британцем Тайсоном Фьюри и соотечественником Александром Усиком.

«В боксе, да и в тяжёлом весе размер имеет значение. Мы все понимаем, что разница между соперниками огромна, мы знаем, что Фьюри выше и у него длиннее руки. Но Усик дважды показал, как сражаться с сильным бойцом, каким был Джошуа.

С техникой вы можете добиться всего, чего захотите. Дело не в силе или размере. Вопрос заключается в технике бокса, и Александр Усик один из лучших технарей в современном боксе. И я уверен, что он сделает свою работу», — приводит слова Кличко DAZN.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), ориентировочное начало – в 1:00 мск.

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