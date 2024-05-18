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Роналду посетит бой Усика и Фьюри, у португальца место рядом с Энтони Джошуа

Роналду посетит бой Усика и Фьюри, у португальца место рядом с Энтони Джошуа
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Промоутерская компания Queensberry опубликовала фото зрительских мест на проходящем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вечере бокса.

На шоу поприсутствует звёздный португальский футболист Криштиану Роналду, который получил место в рингсайде рядом с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

Фото: Queensberry Promotions

Напомним, в главном бою вечера в Саудовской Аравии украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри оспорят звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету пять побед и ни одного поражения.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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