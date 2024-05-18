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51% читателей «Чемпионата» считают, что Фьюри победит в бою с Усиком

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

В связи с событием «Чемпионат» провёл опрос среди своих читателей: кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик?

51% опрошенных посчитал, что все четыре основных титула в королевском дивизионе достанутся Тайсону Фьюри, 42% выбрали Усика. Оставшиеся 7% поставили на ничью.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта: