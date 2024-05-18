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Энтони Джошуа обратился к Усику и Фьюри перед их боем

Энтони Джошуа обратился к Усику и Фьюри перед их боем
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Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который состоится в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Никаких прогнозов, удачи обоим», — сказал Джошуа в эфире DAZN.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету пять побед и ни одного поражения.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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