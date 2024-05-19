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Робин Сафар прокомментировал победу над Сергеем Ковалёвым

Робин Сафар прокомментировал победу над Сергеем Ковалёвым
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Шведский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Робин Сафар прокомментировал победу над российским экс-чемпионом Сергеем Ковалёвым, поединок с которым состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Ковалёв уступил единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (94-95, 90-99, 92-97).

«Эта победа значит всё для меня. Я чувствую, что мог бы справиться намного лучше. Я впервые выступил на большой сцене и не работал своим джебом как обычно, но мы победили, и это всё, что имеет значение.

Нокдаун получился на автоматизме. Я много бил по корпусу и хотел перевести атаку на голову. Удар просто пошёл наверх. Сейчас возьму небольшой перерыв и вернусь», — приводит слова Сафара издание The Ring.

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