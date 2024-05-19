Майрис Бриедис проиграл Джею Опетайе в титульном реванше

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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился соглавный поединок боксёрского вечера от промоутерских компаний Top Rank и Queensberry. Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис (28-2, 20 KO) встретился в реванше с австралийцем Джеем Опетайей (24-0, 19 KO).

Более крупный Опетайя занял центр ринга в попытке навязать Бриедису работу первым номером, латвиец же сделал ставку на работу ног и короткие контратаки.

В шестом раунде Опетайя, регулярно беспокоивший Бриедиса прямыми ударами, смог разбить Майрису нос. Латвиец же уступал более молодому сопернику в подвижности и скорости, несмотря на то что не бросал попытки создавать опасные моменты.

В девятом раунде Бриедис, лицо которого уже было разбито, попытался пойти на соперника, но не преуспел.

В 10-м отрезке Бриедис, пропустив тяжёлый прямой удар, пошёл в атаку, несколько раз попав на ближней дистанции.

В 11-м раунде Бриедис, перехвативший инициативу, начал прессинговать Опетайю, сознательно избегавшего борьбы в клинче.

В заключительной трёхминутке Бриедис, разбивший Опетайе лицо, устроил австралийцу настоящую бомбардировку, но потрясти не сумел.

Судейский вердикт: победа Опетайи единогласным решением (117-111, 116-112, 116-112). Австралиец завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.