Абус Магомедов победил Варлея Алвеса единогласным решением судей на турнире UFC

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов встретился в бою на турнире UFC Fight Night 241 в Лас-Вегасе (США) с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (30-26).

В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах стало 26 побед, шесть поражений и одна ничья. В предыдущем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 231, Абусупьян встречался с бразильским спортсменом Кайо Борральо и проиграл ему единогласным решением судей.

Отметим, для Алвеса неудачный результат сегодня стал четвёртым подряд. Варлей Алвес перед этим боем имел в своём активе 14 побед и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Варлей был нокаутирован российским бойцом Икрамом Алискеровым.

В главном поединке турнира в октагоне встретятся англичанин Лерон Мёрфи и бразилец Эдсон Барбоза.

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