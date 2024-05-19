Усик отправил в нокдаун Фьюри в девятом раунде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри. Британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик является обладателем титулов WBA, IBF и WBO. Фьюри — чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри. Оба боксёра ещё не проигрывали в профессиональном ринге. У Усика 21 победа, а на счету Фьюри 34 победы и одна ничья.

Украинец в супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету пять побед и ни одного поражения. В последнем бою, который состоялся в августе 2023 года, он одержал победу Даниэлем Дюбуа.

Фьюри в последнем поединке в октябре 2023 года победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.