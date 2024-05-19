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Усик отправил в нокдаун Фьюри в девятом раунде

Усик отправил в нокдаун Фьюри в девятом раунде
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри. Британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик является обладателем титулов WBA, IBF и WBO. Фьюри — чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри. Оба боксёра ещё не проигрывали в профессиональном ринге. У Усика 21 победа, а на счету Фьюри 34 победы и одна ничья.

Украинец в супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету пять побед и ни одного поражения. В последнем бою, который состоялся в августе 2023 года, он одержал победу Даниэлем Дюбуа.

Фьюри в последнем поединке в октябре 2023 года победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.

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