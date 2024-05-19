Тайсон Фьюри не согласился с поражением в бою с Александром Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал поражение в бою с украинцем Александром Усиком в титульном бою.

«Верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой и я вернусь, у нас есть пункт о реванше. Поздравления Александру, Господь благослови его. Я хочу немедленный реванш, в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — сказал Фьюри после боя.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей Отметим, Фьюри потерпел первое поражение в карьере. Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.