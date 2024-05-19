Опубликованы судейские записки боя Усик — Фьюри

Опубликованы судейские записки боксёрского поединка между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри в поединке, который проходил в Саудовской Аравии.

Решением большинства судей победу в поединке одержал Александр Усик.

Фото: Х (ТВИТТЕР) Дана Рафаэля

Отметим, бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.

Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем. Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC, который перешёл Усику.

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Проморолик к бою Фьюри — Усик: